بالفيديو.. أطفال يسرقون صندوق تبرعات بأحد المساجد

المنامة(صدى):

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو موثق من خلال كاميرا مراقبة، لحظة إقبال 3 أطفال على سرقة صندوق تبرعات من داخل أحد المساجد في منطقة الحد بالبحرين.

وأظهر الفيديو دخول الأطفال للمسجد في نهار أول أيام عيد الفطر المبارك؛ لمحاولة سرقة صندوق التبرعات، ثم لاذوا بالفرار.

وفي هذا السياق، أكدت شرطة ” المحرق ” على أنه سيتم البحث عن الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.