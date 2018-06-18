5 خطوات ضرورية للحفاظ على نظافة طفلكِ الشخصية

متابعات(صدى):

من الطبيعي أن تعدّ النظافة الشخصية من أهم الأسس والعادات الصحية التي يجب العمل على تلقينها وتعليمها للأطفال منذ الصغر لتنمو معهم في مراحل تطورهم، خصوصاً أن ذلك يمنحهم الثقة بالنفس للعيش براحة وطمأنينة ويساعد على حمايتهم من الأمراض والفيروسات التي قد تكون في بعض الحالات خطيرة جداً.

ونشير إلى أن هناك العديد من الخطوات الضرورية التي يجب تعليمها للولد منذ سنواته الأولى. وسنعرض لكِ تباعاً النصائح الضرورية للعناية بنظافة طفلكِ الشخصية.

الإهتمام بنظافة أذن الطفل

تقوم الأذن بطبيعتها بإفراز مادة شمعية، إلا أن الإفرازات الزائدة فيها تصبح جافة وتهدد سلامة الاذن وتعيق القدرة على السمع بشكل سليم. لذلك يجب الحرص على تنظيفها بشكل دوريّ، إلا أنه يجب تفادي إستخدام الأعواد القطنية لأنها في بعض الحالات قد تتسبب في تلف طبلة الأذن. ومن الممكن إستبدالها بقطعة من القماش المبللة بالماء الدافئ لمسح الأذن من الخارج والداخل.

العناية بالأسنان وتنظيفها جيداً

أسنان طفلكِ بحاجة الى العناية حتى قبل أن تكتمل، لذلكِ أنتِ بحاجة الى فرشاة أسنان مرنة مع شعيرات ناعمة مع ضرورة إستخدام الماء وليس معجون الأسنان عندما يكون طفلك صغيراً. ويصبح من الممكن الإستعانة بالمعجون الخاص عندما يصبح الصغير مستعداً على تنظيف أسنانه جيداً من دون التقيّؤ. والطريقة الأفضل لغسل الاسنان تكون مرتين يومياً، مع ضرورة التركيز على فترة ما قبل النوم.

الإستحمام الدافئ أولوية!

الإستحمام هو من الامور الضرورية التي لا يجب إهمالها أبداً، ولتحفيز رغبة الطفل تجاه هذه الخطوة المهمة من الممكن وضع دمية طفلكِ المفضلة في حوض الاستحمام، والإهتمام بإستعمال شامبو مخصص للأطفال لا يؤذيه أبداً.

غسل اليدين بصورة متكررة

غسل اليدين بالصابون للتخلص من الجراثيم والبكتيريا هي عادة يجب أن يقوم بها الولد لعدة مرات في اليوم الواحد، لذلك من المهم التشديد على هذه الخطوة الضرورية بعد استعمال المرحاض، أو عند العودة من المدرسة إلى المنزل، وحتى قبل الأكل وبعده.

تقليم الأظافر دورياً

الاظافر هي من المصادر الأساسية للفيروسات التي تتجمع بداخلها، لذلك لا يجب أبداً إهمال تقليم أظافر اليد عند طفلكِ على الأقل مرة واحدة أسبوعياً.