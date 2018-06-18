المجموعة السادسة.. تشكيل السويد في مواجهة كوريا الجنوبية

ماجد محمد(صدى):

أعلن منتخبى السويد وكوريا الجنوبية عن تشكليتهما الأساسية فى مباراة اليوم الأثنين، في إطار منافسات دور المجموعات بمونديال روسيا.

وجاء تشكيل منتخب السويد كالتالي:

روبين أولسن؛ ميكايل لوستيج، أندرياس جرانكفيست، فيكتور ليندلوف، لودفيج أوجوستينسون؛ فيكتور كلايسون، سيباستيان لارسون، ألبين إيكدال، إيميل فورسبرج؛ ماركوس بيرج، أولا تويفونين.

وتشكيل منتخب كوريا الجنوبية :

تشو، لي يونغ، هيوون سو، كيم يونغ جون، بارك جو هو، لي جاي سونغ، كي سونغ، كو، هي تشان، كيم، سون

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