المجموعة السادسة.. تشكيل السويد في مواجهة كوريا الجنوبية
أعلن منتخبى السويد وكوريا الجنوبية عن تشكليتهما الأساسية فى مباراة اليوم الأثنين، في إطار منافسات دور المجموعات بمونديال روسيا.
وجاء تشكيل منتخب السويد كالتالي:
روبين أولسن؛ ميكايل لوستيج، أندرياس جرانكفيست، فيكتور ليندلوف، لودفيج أوجوستينسون؛ فيكتور كلايسون، سيباستيان لارسون، ألبين إيكدال، إيميل فورسبرج؛ ماركوس بيرج، أولا تويفونين.
وتشكيل منتخب كوريا الجنوبية :
تشو، لي يونغ، هيوون سو، كيم يونغ جون، بارك جو هو، لي جاي سونغ، كي سونغ، كو، هي تشان، كيم، سون
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