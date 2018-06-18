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فيديو طريف لمشاجرة بين أوزة وبقرة على الطعام

فيديو طريف لمشاجرة بين أوزة وبقرة على الطعام
موسكو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لنشوب خلاف طريف بين أوزة شجاعة وبقرة على الطعام ، بمدينة سانت بطرسبرج الروسية .

وظهرت الأوزة في الفيديو وهي تفرد أجنحتها وتبدأ بمهاجمة البقرة برأسها ومنقارها، لكن يبدو أن البقرة كانت مستعدة لرد الهجوم.

وانشغل الثنائي بالهجوم لأكثر من 20 ثانية في محاولة للفوز بالطعام في النهاية.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3309 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههه يوضع سرة في اصغر خلقة

[ عدد التعليقات: 1690 ] نشر منذ 1 ساعة

معارك البيض المسلوق

— ًًً..يادافع البلا … ًًً–

ههههههههههههههههههههاااي

[ عدد التعليقات: 48510 ] نشر منذ 48 دقيقة

هههههههههههههههه ,,

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