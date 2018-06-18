132 غرامة لطفل حطم تمثالا زجاجيا

واشنطن(صدى):

تسبب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات ، في تغريم والديه 132 ألف دولار ، عقب اسقاطه تمثالاً بمتحف الفن الزجاجي في مدينة كانساس الأمريكية .

وأظهر مقطع فيديو الطفل وهو يلهو مع التمثال ويحاول احتضانه ، ثم اعادة لمكانه مرة أخرى ليسقط أرضاً .

وتلقت الأم رسالة من شركة تأمين المدينة تفيد بالغرامة الكبيرة لتحطم التمثال الزجاجى ذي المرايا، لكن الأم أصرت على أنه كان مجرد حادث ورفضت الدفع، أما بيل ليون مصمم التمثال فيريد تعويضه عن ثمن التمثال الذي تحطم والوقت الذي قضاه في تنفيذه.