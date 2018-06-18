بالفيديو.. هجوم مواطن على منزل طليقته وتعنيفها

نايف السالم(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهجوم مواطن على طليقته في منزلها وتعنيفها، وسط صراخ المعنفة.

وأوضح في مقطع الفيديو المتداول لحظة طرق المواطن لباب منزل طليقته بشدة، ثم تعنيفها بعد فتح الباب وسط الصراخ، دون معرفة أي تفاصيل آخرى عن الفيديو.

وأُثار هذا الفيديو غضب المغردون على ” تويتر ” ، ما دفعهم إلى تدشين وسم ” #مواطن_يتهجم_علي_منزل_طليقته ” ، مطالبين بمحاسبة هذا الشخص والقضاء على تعنيف الرجل لزوجته أو طليقته تحت أي سبب.