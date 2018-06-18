بالفيديو.. هجوم مواطن على منزل طليقته وتعنيفها
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهجوم مواطن على طليقته في منزلها وتعنيفها، وسط صراخ المعنفة.
وأوضح في مقطع الفيديو المتداول لحظة طرق المواطن لباب منزل طليقته بشدة، ثم تعنيفها بعد فتح الباب وسط الصراخ، دون معرفة أي تفاصيل آخرى عن الفيديو.
وأُثار هذا الفيديو غضب المغردون على ” تويتر ” ، ما دفعهم إلى تدشين وسم ” #مواطن_يتهجم_علي_منزل_طليقته ” ، مطالبين بمحاسبة هذا الشخص والقضاء على تعنيف الرجل لزوجته أو طليقته تحت أي سبب.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1690 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48510 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1280 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما نقول غير ابك على حالن ماله حل….
لكل من كان هذا حاله… اقوله يا تبن معفن لو كنت رجال ما تطاولت على حرمه… لما كانت زوجتك مالك حق تضربها إلا بشرع الله … كيف وأنت غريب عنها بعد طلاقهها….
آه لو تطيح بين يدين شليويح كان ربطك بحبل أوله بذنب الحمار ونهايته برقبك تسري وين ما سرى الحمار
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 985 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فتى الرياض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 42 دقيقة
وين الرجولة الله لا يبارك فيه الرخمه
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2203 ] نشر منذ 40 دقيقة
خبر سامج
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29847 ] نشر منذ 34 دقيقة
لا قوي ماشاءالله
خرع الحرمه
الله يقلع هالأشكال
الي ماتستقوي الا على الحريم😡