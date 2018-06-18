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مجموعة الأخضر.. سرعة صلاح تقلق مدرب أحمال روسيا

مجموعة الأخضر.. سرعة صلاح تقلق مدرب أحمال روسيا
نواف السالم(صدى):

كشف باولينو جرانيرو مدرب أحمال المنتخب الروسي، عن سبب قلقله قبل مواجهة منتخب مصر في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال روسيا.

وقال ” جرانيرو : إن سبب قلقه هو سرعة اللاعب المصري الشاب محمد صلاح ، موضحَا : ” مواجهة مصر ستكون صعبة للغاية، خاصة في وجود محمد صلاح ” .

وتابع : ” محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، أثق في أننا لن ننعم بالراحة في وجوده ” .

وكان رامي عباس وكيل صلاح ، أعلن جاهزية اللاعب لمواجهة روسيا الثلاثاء المقبل.


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