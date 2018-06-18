مجموعة الأخضر.. سرعة صلاح تقلق مدرب أحمال روسيا
كشف باولينو جرانيرو مدرب أحمال المنتخب الروسي، عن سبب قلقله قبل مواجهة منتخب مصر في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال روسيا.
وقال ” جرانيرو : إن سبب قلقه هو سرعة اللاعب المصري الشاب محمد صلاح ، موضحَا : ” مواجهة مصر ستكون صعبة للغاية، خاصة في وجود محمد صلاح ” .
وتابع : ” محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، أثق في أننا لن ننعم بالراحة في وجوده ” .
وكان رامي عباس وكيل صلاح ، أعلن جاهزية اللاعب لمواجهة روسيا الثلاثاء المقبل.
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