تركي آل الشيخ يشتري نادي مصري لينافس الأهلي والزمالك
قالت تقارير صحفية مصرية، إن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قام بشراء نادي ” الأسيوطي “؛ وهو نادي مصري مغمور.
وأوضحت التقارير أن ” آل الشيخ ” قام بشراء النادي، وتدعيمه بعدد من الصفقات الكبرى؛ ليكون قادرًا على المنافسة في الدوري المصري.
وأشارت إلى أنه جرت مفاوضات سرية، بين رئيس الأسيوطي والمستشار تركي آل الشيخ بمباركة سيف الأسيوطي نجل رئيس النادي، انتهت ببيع أصول كرة القدم بالنادي والفريق الأول وقطاع الناشئين.
وشهدت الساعات الماضية تعاقد الأسيوطي مع 3 صفقات من العيار الثقيل وهي محمد حمدي ظهير أيسر المصري وأحمد خالد ظهير طنطا ومحمد مجدي قفشة لاعب نادي انبي، على أن يتعاقد النادي مع 4 صفقات أجنبية أخرى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ولفتت التقارير المصرية إلى أنه من المتوقع أن يتم تعيين مدرب الأهلي المصري السابق حسام البدري مدربا للأسيوطي.
عبود[ عدد التعليقات: 2003 ] نشر منذ 2 ساعتين
رزقهم وجاهم لحدهم ، بالتوفيق .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3309 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يوفقهم و الله يعين رئيس الهيئة علي التعليقات
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1690 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق ان شاء الله
المدرع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 50 دقيقة
ماهناك الا وجع الراس خلك عندنا واستثمر عندنا
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2203 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله المستعاااااااااااااااااان
حجازي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يوفقه
Fox[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 25 دقيقة
ماشاء الله شايل هم الكورة السعودية ونتائج
5 صفر ومن حفرة إلى كوارث
وسائل هم المصريين الأهلي والزمالك دعم
والحين نادي أسيوط شراء
يعني عقليه كذا وشلون تفلح السعودية بالله عليكم أقول بعد ادعم لبنان وتونس بنجلادش
المصيبة ألمصريين بالإعلام ليل نهار سب ولعن
وتهكم بتركي آل شيخ والله لو تحط مليار دولار
على العرب الخاتمة سب ولعن وتهكم إلى يوم
الدين وعمر أحد يرضى عنك .
الطامة ليش تبي تبحث التودد للمصريين والتلصق
ورضى عطفهم وحبهم ؟؟؟؟؟؟؟؟
خيرنا لغيرنا وكلها حسرات وندامة سرنا ملطشة