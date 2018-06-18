تركي آل الشيخ يشتري نادي مصري لينافس الأهلي والزمالك

طلال الغامدي(صدى):

قالت تقارير صحفية مصرية، إن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قام بشراء نادي ” الأسيوطي “؛ وهو نادي مصري مغمور.

وأوضحت التقارير أن ” آل الشيخ ” قام بشراء النادي، وتدعيمه بعدد من الصفقات الكبرى؛ ليكون قادرًا على المنافسة في الدوري المصري.

وأشارت إلى أنه جرت مفاوضات سرية، بين رئيس الأسيوطي والمستشار تركي آل الشيخ بمباركة سيف الأسيوطي نجل رئيس النادي، انتهت ببيع أصول كرة القدم بالنادي والفريق الأول وقطاع الناشئين.

وشهدت الساعات الماضية تعاقد الأسيوطي مع 3 صفقات من العيار الثقيل وهي محمد حمدي ظهير أيسر المصري وأحمد خالد ظهير طنطا ومحمد مجدي قفشة لاعب نادي انبي، على أن يتعاقد النادي مع 4 صفقات أجنبية أخرى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولفتت التقارير المصرية إلى أنه من المتوقع أن يتم تعيين مدرب الأهلي المصري السابق حسام البدري مدربا للأسيوطي.