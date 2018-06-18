مبادئ وأساسيات للحصول على بشرة صحية تفيض بالألق والحيوية

متابعات(صدى):

كشفت خبيرة الإقتصاد المنزلي سميرة كيلاني وصاحبة مؤسسة متخصصة بالمنتجات الطبيعية” ومؤلفة كتاب “عندي فكرة” ، عن عدة نقاط تلخص مبادئ واساسيات للحصول على بشرة صحية وجميلة .

الماء ينعش بشرتك

من أهم العوامل للحصول على بشرة رطبة متجددة وصحية هو شرب كمية كافية من الماء يومياً.. البعض لا يستسيغ طعم الماء والبعض الآخر ينسى أن جسمه بحاجة بكل لحظة للماء. لذلك يمكننا ترك زجاجة من الماء أمام ناظرنا وفي أي مكان نتواجد فيه مثل الصالة والمطبخ.

في المكتب والحقيبة

ولمن لا تحب طعم الماء، يمكنها إضافة بضع قطرات من ماء الورد أو بعض شرائح الليمون وستحصلين على ماء لذيذ بنكهة طبيعية، لذا لا حجة لديك الآن!

كما عليك الإهتمام جيداً بتناول الطعام المتوازن والإكثار من الخضار “الخضراء” لأنها دليلك لبشرة تفيض بالحيوية.

البدء مبكراً بالعناية

العمر المثالي لبداية الإهتمام بالبشرة هو سن “العشرين”، لا تنتظري حتى تبدأ التجاعيد بغزو ملامحك، كلما بدأتِ باكراً بإلاهتمام ببشرتك كلما بدوتِ أصغر عمراً وأكثر شباباً.

نظافة البشرة

لا تضعي على بشرتك أي كريم أو مستحضر إلا إذا كانت بشرتك نظيفة تماماً، ولا تنامي والمكياج ما يزال على وجهك، لأن ذلك سيسبب لك مشاكل أنتِ في غنى عنها، مثل: المسامات الواسعة والرؤوس السوداء.

أيضاً إهتمي جداً بنظافة فراشي المكياج وكل ما تضعينه على بشرتك.. ولا تعبثي بوجهك وأنت “شاردة الذهن”، ولا تلمسي الحبوب، وإلا ستقيم إقامة دائمة على بشرتك.