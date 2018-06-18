مليشيا الحوثي تحتجز مدنيين بالحديدة.. وتقتل شاب رفض التجنيد بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

تحاول مليشيا الحوثي الإيرانية الخروج من مأزقها وهزائمها المتتالية على يد التحالف العربي والجيش اليمني خاصة في محافظة الحديدة، بتركيز كافة جهودها على الانتهاكات الإنسانية بحق اليمنين وتجنيد الشباب اليمني.

وفي أحدث جرائمهم الإرهابية، أقدم عناصر المليشيا الإرهابية، اليوم الاثنين، على مطاردة شاب يمني يدعى وليد نبيل فاضل وتصفيته في أحد أحياء العاصمة صنعاء.

وأوضح والد الشاب وليد على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن عناصر الحوثيين أرغموا الشاب على النزول من سيارته وانهالوا عليه ضربًا ثم قاموا بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته مباشرة.

كما أشار إلى أنهم يحتجزوا جثة ابنه، ورفضوا السماح له بمشاهدته بعد مقتله، لافتًا إلى أنه تلقى اتصالات تليفونية في اليومين الماضيين من أعضاء بالمليشيا، يطالبونه بضرورة إرسال أبنائه إلى جبهات القتال بلغة تنطوي على تهديد واضح في حالة عدم الخضوع لأوامرهم.

ففي هذا الوقت الذي تعاني منه المليشيا الموالية لإيران من التدهور والتراجع في الحديدة، تسعى لمثل هذه الأمور كما أنها تمنع النساء والأطفال من الخروج من محافظة الحديدة، وتحتجز مدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية في ساحات العمليات العسكرية بالمحافظة، كما قامت بتحويل مزارع الحديدة لثكنات عسكرية ومخاون للأسلحة.