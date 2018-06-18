مورينيو عن مواجهة روسيا القادمة: مصر يمكنها أن تلحق بهم الأذى

ماجد محمد(صدى):

توقع جوزيه مورينيو، مدرب اليونايتد، أن تحصل روسيا على 4 نقاط في إطار منافسات دور المجموعات في مونديال روسيا وتتأهل بمركز ثاني.

وأشار موينيو، إلى أن المنتخب الروسي غير قادر على تسجيل أهداف كثيرة على الرغم من خماسية الافتتاح، مؤكدًا على أن روسيا أمام المنتخبات الجيدة لن تحرز الكثير.

وعن مواجهتها القادمة أمام مصر ، قال : ” على روسيا أن تتراجع للدفاع أمام مصر وتتصرف بشكل أفضل عند امتلاك الكرة “، مضيفًا : ” مصر يمكنها أن تلحق بهم الأذى “.