مجاهر بالمعصية يسرب فيديو لسهرة حمراء بحي الرمال

خاص(صدى):

تفاجأ متابعين مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم من قيام أحد نشطاء ” سناب شات ” بتسريب مقطع فيديو لسهرة حمراء بحي الرمال شمال شرق مدينة الرياض.

حيث احتوت المقاطع المسربة التي حصلت عليها ” صدى ” ، على ظهور فتيات وشبان وزجاجات من المشروبات الكحولية والعديد من شيش المعسل.

وطالب عددًا من النشطاء الجهات المختصة ضبط المصور والتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه القضية.