مجاهر بالمعصية يسرب فيديو لسهرة حمراء بحي الرمال
تفاجأ متابعين مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم من قيام أحد نشطاء ” سناب شات ” بتسريب مقطع فيديو لسهرة حمراء بحي الرمال شمال شرق مدينة الرياض.
حيث احتوت المقاطع المسربة التي حصلت عليها ” صدى ” ، على ظهور فتيات وشبان وزجاجات من المشروبات الكحولية والعديد من شيش المعسل.
وطالب عددًا من النشطاء الجهات المختصة ضبط المصور والتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه القضية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48506 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابتلشنا باالمتسعودين ، معبين ذيك الحارات وماحولها باالأذى وكل مايسيء ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
مغابش[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخزيه وش جاه المهبول يصور والله من قوة الوجه ومن زين الفعل عاد.
أتمنى من الجهات المختصة تضبطة بأسرع وقت ممكن ويجبون اللي معاه ويخلونه عبره لمن لايعتبر
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1279 ] نشر منذ 1 ساعة
حي الرمال… البعض يسميه حي النور.. الصلب… البدون…. ودحين ابك وش تتوقع بعد هذا
زائر[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان من فضحكم يا ناشري الرذيلة ، عليكم من الله ماتستحقون ، قسماً بالله سيلقون القبض عليكم أسود سلمان الحزم والعزم وسيجعلونكم عبرة لمن تسول نفسه نشر الفاحشة والرذيلة في مجتمعنا المسلم .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1279 ] نشر منذ 48 دقيقة
ركبة الهيئة ملقاط يقول بس احد يرسلي موقع المنكر بقوقل … وأزهلوا الباقي
ابن البلد[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 17 دقيقة
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا