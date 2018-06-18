الأمن الباكستاني يقضي على عنصر إرهابي في كويتا

إسلام آباد(صدى):

قضت قوات الأمن الباكستانية على عنصر إرهابي وتمكنت من القضاء على آخر إثر محاولتهما تنفيذ هجوم مسلح على حاجز أمني لقوات الأمن في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن القوات شبه العسكرية في كويتا اليوم، أن اثنين من العناصر الإرهابية أطلقا النار على حاجز أمني على طريق سرياب وسط مدينة كويتا في وقت متأخر من الليلة الماضية، ولكن رجال الأمن المرابطين على الحاجز تصدوا للهجوم وتمكنوا من القضاء على أحد المهاجمين واعتقال الآخر.

وأضاف أن قوات أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عن أي عناصر أخرى على صلة بالإرهابيين. وجاء هذا الهجوم بعد يومين من هجوم مماثل تعرضت له سيارة للقوات شبه العسكرية في مدينة كويتا وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود.