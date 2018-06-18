بالفيديو والصور.. الانتهاء من تنفيذ مدرسة تبوك لتعليم المرأة قيادة السيارة

محمود البلوي(صدى):

تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة تبوك لتعليم قيادة المركبات للسيدات، بمقر أرض جامعة تبوك بحي المصيف.

يجدر الإشارة إلى أن مكتب أفياء للاستشارات الهندسيه، هو من قام بالتصميم والإشراف على المشروع.

وكانت مدة التنفيذ 3 أشهر، وتحتوي المدرسة على مقر الإداره والاستقبال ومقر التدريب النظري، والتشبيهي وميدانين للتدريب العملي ومكتب للمرور وكافتريا وحضانة أطفال.