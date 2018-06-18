بطل العالم الضعيف.. الصحف الألمانية تفتح النار على المانشافت بعد الهزيمة

ماجد محمد(صدى):

فتحت الصحف الألمانية النار على نجوم المانشافت؛ عقب خسارتهم الغير متوقعة أمام المكسيك أمس في أول محطاتهم بمونديال روسيا.

وعنونت صحيفة ” بيلد ” تقرير لها بـ ” السيلفى المحرج من المفلس أمام المكسيك ” ، في إشارة إلى جوليان براندت جناح بايرن ليفركوزن والمنتخب الألمانى، والذي التقط صورة سيلفى مع الجماهير قبل المباراة ؛ حيث ترى الصحيفة أنه لم يقدم سوى ذلك السيلفى.

وأضافت : ” ألمانيا تفسد بداية كأس العالم 2018، وليس لدى جوليان براندت ما هو أفضل من الإبتسامة مع المشجعين ” .

وأشارت صحيفة ” كيكر ” الألمانية، إلى أن المنتخب الألمانى بدأ مونديال روسيا بداية خاطئة، وتسرع أمام المكسيك، مؤكدة على أن المانشافت ارتكب أخطاء لا تغتفر وكان يستحق الهزيمة.

وفي السياق ذاته وصفت صحيفة ” سبورت1 ” الألمانية، المنتخب بـ بطل العالم الضعيف ، قائلة إن ألمانيا كانت محرجة أمام المكسيك، لافتة إلى أن المانشافت خسر بعد أداء ضعيف في أول مباراة لكأس العالم من المكسيك بهدف نظيف، وهم الآن تحت الضغط.

وتابعت وصحيفة ” فيلت ام سونتاج ” الألمانية : ” المكسيك تتغلب على بطل العالم، ألمانيا بالفعل على حافة الهاوية بعد أول مباراة لكأس العالم ” .