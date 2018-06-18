بطل العالم الضعيف.. الصحف الألمانية تفتح النار على المانشافت بعد الهزيمة
فتحت الصحف الألمانية النار على نجوم المانشافت؛ عقب خسارتهم الغير متوقعة أمام المكسيك أمس في أول محطاتهم بمونديال روسيا.
وعنونت صحيفة ” بيلد ” تقرير لها بـ ” السيلفى المحرج من المفلس أمام المكسيك ” ، في إشارة إلى جوليان براندت جناح بايرن ليفركوزن والمنتخب الألمانى، والذي التقط صورة سيلفى مع الجماهير قبل المباراة ؛ حيث ترى الصحيفة أنه لم يقدم سوى ذلك السيلفى.
وأضافت : ” ألمانيا تفسد بداية كأس العالم 2018، وليس لدى جوليان براندت ما هو أفضل من الإبتسامة مع المشجعين ” .
وأشارت صحيفة ” كيكر ” الألمانية، إلى أن المنتخب الألمانى بدأ مونديال روسيا بداية خاطئة، وتسرع أمام المكسيك، مؤكدة على أن المانشافت ارتكب أخطاء لا تغتفر وكان يستحق الهزيمة.
وفي السياق ذاته وصفت صحيفة ” سبورت1 ” الألمانية، المنتخب بـ بطل العالم الضعيف ، قائلة إن ألمانيا كانت محرجة أمام المكسيك، لافتة إلى أن المانشافت خسر بعد أداء ضعيف في أول مباراة لكأس العالم من المكسيك بهدف نظيف، وهم الآن تحت الضغط.
وتابعت وصحيفة ” فيلت ام سونتاج ” الألمانية : ” المكسيك تتغلب على بطل العالم، ألمانيا بالفعل على حافة الهاوية بعد أول مباراة لكأس العالم ” .
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