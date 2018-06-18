تونس في امتحان صعب أمام انجلترا.. 3 مواجهات جديدة في خامس يوم للمونديال

نواف السالم(صدى):

ينطلق اليوم الأثنين، 3 مباريات نارية جديدة في اليوم الخامس لمونديال 2018 المقام في روسيا، في إطار منافسات المجموعة السادسة والسابعة.

وستبدأ المواجهة الأولى للمجموعة السادسة بين السويد ومنتخب كوريا الجنوبية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، على ملعب نيجني نوفغورود.

وتنطلق المواجهة الثانية بين بلجيكا وبنما في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب فيشت، في إطار منافسات المجموعة السابعة.

ويأتي الختام مع المباراة المرتقبة بين المنتخب التونسي وانجلترا في تمام الساعة التاسعة مساءً ، على ملعب فولجوجراد أرينا، في إطار منافسات المجموعة السابعة.