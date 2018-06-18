الحكومة اليمنية تحذر مليشيا الحوثي وتدعوهم للانسحاب السلمي من الحديدة

فهمي محمد(صدى):

طالبت الحكومة الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، مليشيا الحوثي الإيرانية بالخضوع إلى جهود المبعوث الأممي مارتن جريفث والإنسحاب الكامل والفوري من ميناء ومحافظة الحديدة سلميًا.

ودعت الحكومة مليشيا الحوثي الإرهابية بعدم الاستمرار في التعنت وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ وخرائط الألغام البرية والبحرية، مستنكره الممارسات الحوثية تجاه الحديدة ومحافظات الساحل وسكانها.

كما أكدت الحكومة أن القوات اليمنية تحقق انتصارات متتالية ستسفر ‏عن سرعة رفع المعاناة عن سكان الحديدة ‏والبدء ‏بعملية واسعة للمساعدات الإنسانية فور انتهاء العمليات ‏العسكرية، مجدده مضيها في تحرير الحديدة وكامل المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

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وحذرت من خطورة نشر ‏الألغام ‏البحرية واستهداف الملاحة الدولية جنوب ‏البحر ‏الأحمر في خرق خطير للقانون الدولي، مؤكده أنه لا ‏ينبغي ‏للمجتمع الدولي السكوت عنه، بالإضافة إلى ممارسات الحوثي ‏واستخدامهم السكان بالقرب من أماكن العمليات العسكرية كدروع بشرية، بما يشكل ‏انتهاكًا فاضحًا ‏للقانون الإنساني الدولي ويخالف كافة ‏القوانين الدولية.