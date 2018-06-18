لإنهاء تعثر المشاريع الحكومية.. ” البلديات ” ستطلق تصنيفا جديدا للمقاولين

علي القحطاني(صدى):

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، المهندس فهد النصبان، أن سيتم إطلاق تصنيفًأ جديدًا للمقاولين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح ” النصبان ” ، أن التصنيف الجديد من شأنه إنهاء ظاهرة تعثر المشاريع الحكومية، وذلك عبر معالجة الأخطاء الماضية، والمتمثلة في اختيار الشركات الخطأ.

ولفت إلى أن نظام التصنيف الحالي يجعل بعض المقاولين يحصلون على عقود ومشاريع لا توازي إمكانياتهم، مؤكدًا أن النظام الجديد سيستهدف رفع كفاءة الخدمة؛ لتوسيع دائرة الشركات التي ستقوم بإنجاز المشاريع الكبيرة.

وأكد أنه سيتم إعطاء الفرصة للعديد من الشركات لتتولى تنفيذ المشاريع ووضع مقاولين في الدرجة الممتازة بعد أن تنطبق الشروط عليهم، بموجب التصنيف الجديد.