بالفيديو.. الأرصاد: أغسطس سيسجل أعلى درجات الحرارة في الصيف

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسن القحطاني، أن درجات الحرارة في فصل الصيف ستتراوح ما بين 38 إلى 49 درجة مئوية.

وأضاف خلال حديثه عبر فضائية ” الإخبارية ” ، أن بعض المناطق ستسجل درجات حرارة تتجاوز الـ50 درجة مئوية في الظل، خاصة المنطقة الشرقية.

وأوضح أن معدلات درجات الحرارة تحت أشعة الشمس تتراوح بين 52 إلى 54 درجة مئوية، مؤكدًا أن شهر أغسطس هو الأعلى في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.