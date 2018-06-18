سكان قرية بالمراحبة يستيقظون على كارثة.. احتراق 4 أفراد من أسرة واحدة

نايف السالم(صدى):

استيقظ سكان قرية الصرح بالمراحبة بمحافظة القنفذة، في ثالث أيام العيد على وقع مأساة حزينة حولتها إلى مأتم كبير، بعد وفاة والدين وشقيقتين احتراقًا، فيما نجا 3 أطفال آخرين.

وتفصيلًا، صرَّح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سحان، بأنه ورد بلاغًا إلى الدفاع المدني يفيد بنشوب حريق داخل منزل بالقرية، وبعد وصول فرق الإطفاء والإنقاذ كان الدخان يغطي أرجاء المنزل.

واقتحمت فرق الإنقاذ المنزل بحثًا عن ناجين، وقد عثرت على طفلة ” 11 عامًا ” ملقاة على الأرض وقد فارقت الحياة اختناقًا، وعثرت على طفلة أخرى ” 12 عامًا ” ملقاة على الأرض فارقت الحياة كذلك، ومن ثم عثرت على الأب ” 29 عامًا ” والأم ” 35 عامًا ” ملقيين على الأرض ومتأثرين بحالة اختناق توفيا على إثرها.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني، إلى أن هناك 3 أفراد من الأسرة ” طفلان وطفلة ” نجوا من الحريق لأنهم كانوا خارج المنزل وقت اندلاعه.

وقال أحد جيران الأسرة المنكوبة، إن الحريق اندلع في إحدى الغرف، مشيرًا إلى أن الأسرة تقطن الرياض بينما وصلوا إلى الديرة لقضاء إجازة عيد الفطر، مضيفًا أن والدة رب الأسرة سمعته يقول أثناء الحريق ” يا أبو الشواحن ” ما قد يدل على أن الحريق اندلع بسبب خلل في شاحن الهاتف.