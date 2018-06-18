14 ساعة.. إنذارات على 6 مناطق بالمملكة واختلاف لحالات الطقس بهم

عادل الحربي(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، مجموعة إنذارات على 6 مناطق، بوجود طقس حار خلال النهار، أو أتربة وغبار.

وتضمنت المناطق التي سيكون الطقس حار عليها طوال ساعات النهار كل من: مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشمالية، حيث ستبدأ الحالة في تمام التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا من اليوم الاثنين.

فيما ستشهد المنطقة الشرقية نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وذلك بدءًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءًا.

بينما تشهد منطقة عسير، شبه انعدام في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والغبار وذلك من الساعة السابعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا.

وكذلك ستشهد منطقة نجران شبه انعدام في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا.