عائدين من زفاف الابنة.. وفاة وإصابة 6 من عائلة واحدة في حادث

إبرهيم الزهراني(صدى):

ارتطمت سيارة كانت تقل 6 أشخاص من أسرة واحدة على أحد طرق منطقة الباحة، ما أدى إلى وفاة اثنان وإصابة 4 أشخاص في حالة خطيرة، وذلك على الطريق الرابط بين الحجرة والليث.

وتفصيلًا، كشفت مصادر أن الأسرة كانت عائدة من حفل زفاف الابنة إلى عريسها من محافظة قلوة، ذاهبة إلى قريتهم في وادي سيال، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الباحة.

واصطدمت السيارة التي كانت تقل رجل ووالدته وأخته وأبناءها ” ولدان وبنت ” ، بالشاحنة حيث توفيت الأم والأخت على الفور، بينما أصيب الرجل والأطفال.

ووصل بلاغًا إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر في الباحة، صباح أمس الأحد، حيث وجهت 4 فرق إسعافية إلى الموقع وتبين وجود حالتين وفاة و4 إصابات.