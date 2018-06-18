بالفيديو. . شاب يطلق النار في إحدى ساحات محافظة صامطة

تركي السالم(صدى):

أطلق شاب متهور، الأعيرة النارية من بندقية من نوع رشاش كلاشنكوف، وذلك في إحدى ساحة للاحتفال بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان.

يأتي ذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها الجهات المختصة بمنع استخدام الأسلحة في الاحتفالات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وظهر الشاب في مقطع فيديو، ممسكنًا بسلاحه ويقوم بإطلاق الأعيرة النارية في الساحة المكتظة بالمحتفلين دون أن يبادر أحد من منعه من الإقدام على مثل هذا الاستعراض الخطير بالرغم من التحذيرات الرسمية.