بينهم نساء وأطفال.. إصابة 11 شخص من عائلة واحدة في حادث تصادم

نايف السالم(صدى):

وقع، مساء أمس، حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشفا، ما أدى إلى إصابة 12 شخصًا منهم 11 من عائلة واحدة.

وتفصيلًا، تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة الـ11:00 مساءًا، بلاغاً بوقوع حادث التصادم على طريق الشفا في التقاطع المقابل لمنتزه الحدبان، ما أسفر عن وجود إصابات.

ووجهت غرفة العمليات، 8 فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، حيث اتضح عند وصول اول فرقة لموقع الحادث أن هناك 11 حالة إصابة لعائلة وطرف آخر بمفرده..

و تعاملت الفرق الإسعافية بكل مهنية وذلك بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم جميعًا، حتى أصبحوا في حالة مستقرة.

وعلى الفور تم التنسيق لنقل العائلة كاملةً والمكونة من سبع نساء وثلاثة أطفال ورجل، إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي فيما نقل الطرف الآخر لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف .