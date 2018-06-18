بالفيديو.. البخاخات والولاعات تتسبب في انفجار سيارة ووجود سائقها داخلها
وثَّق أحد المواطنين، مقطع فيديو لسيارة منفجرة؛ بسبب وضع 3 بخاخات و 5 ولاعات فيها، وذلك أثناء وجود صاحبها داخلها.
وحذَّر مصور المقطع، من إغلاق السيارة بإحكام في ظل وجود البخاخات والولاعات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة مئوية، ما قد يساعد على الانفجار.
وأوضح المصور، أن السيارة انفجرت بعد لحظة من تشغيلها من قبل قائدها، ما أدى إلى احتراق يده وقدمه.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17523 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكبر خطاء ترك هذه الاشياء في السياره وخصوصا في هذا الوقت والنوافذ مغلقه