بالفيديو.. البخاخات والولاعات تتسبب في انفجار سيارة ووجود سائقها داخلها

علي القحطاني(صدى):

وثَّق أحد المواطنين، مقطع فيديو لسيارة منفجرة؛ بسبب وضع 3 بخاخات و 5 ولاعات فيها، وذلك أثناء وجود صاحبها داخلها.

وحذَّر مصور المقطع، من إغلاق السيارة بإحكام في ظل وجود البخاخات والولاعات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة مئوية، ما قد يساعد على الانفجار.

وأوضح المصور، أن السيارة انفجرت بعد لحظة من تشغيلها من قبل قائدها، ما أدى إلى احتراق يده وقدمه.