بالفيديو.. الفلسطينيون يحيون ليالي العيد بالطرب والدبكة

فيصل إبراهيم (صدى):

أحيا الشعب الفلسطيني، ليالي عيد الفطر المبارك على طريقتهم الخاصة، وذلك من خلال الطرب والدبكة الفلسطينية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم التقاطها من قطاع غزة والضفة الغربية فلسطين، خلال أيام عيد الفطر المبارك، الاحتفالات الشعبية للفلسطينيين، والتي قاموا فيها بعروض سيرك للأطفال وأداء رقصة الدبكة الشهيرة على الأنغام الطربية.

يذكر أن الشعب الفلسطيني يحاول دائمًا الوقوف في وجه الاحتلال بكافة الطرق، ورغم ما تمر به فلسطين من نكبات متتالية، إلا أن ذلك لم يؤثر على احتفالات الفلسطينيين بالعيد.