سناب شات يطلق عروس في ليلة الحناء قبل 24 ساعة من زفافها

خاص(صدى):

فوجئت عروس من منطقة تبوك، بطلاقها في ليلة الحناء، أي قبل دخول عش الزوجية بليلة واحدة؛ وذلك بسبب السنابات.

وتفصيلًا، أوضحت مصادر خاصة لصحيفة ” صدى ” ، أن عروس فوجئت برمي يمين الطلاق عليها من قبل عريسها، وذلك في ليلة الحناء، وصرف نظر العريس عن الزواج منها.

وأكدت المصادر، أن السبب يعود إلى قيام شقيقة العروس بتصرف عفوي لإظهار فرحة الأسرة بالزواج، وقامت بتصوير مقطع فيديو ظهرت فيه العروس وشقيقاتها ونشرته عبر موقع ” سناب شات ” .

وأضافت المصادر لـ ” صدى ” ، أن هذا التصرف دفع العريس إلى تطليق عروسه قبل 24 ساعة من إتمام مراسم الزفاف، وسط صدمة من ذوي العروس.

تبوك، سناب شات