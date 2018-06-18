سناب شات يطلق عروس في ليلة الحناء قبل 24 ساعة من زفافها
فوجئت عروس من منطقة تبوك، بطلاقها في ليلة الحناء، أي قبل دخول عش الزوجية بليلة واحدة؛ وذلك بسبب السنابات.
وتفصيلًا، أوضحت مصادر خاصة لصحيفة ” صدى ” ، أن عروس فوجئت برمي يمين الطلاق عليها من قبل عريسها، وذلك في ليلة الحناء، وصرف نظر العريس عن الزواج منها.
وأكدت المصادر، أن السبب يعود إلى قيام شقيقة العروس بتصرف عفوي لإظهار فرحة الأسرة بالزواج، وقامت بتصوير مقطع فيديو ظهرت فيه العروس وشقيقاتها ونشرته عبر موقع ” سناب شات ” .
وأضافت المصادر لـ ” صدى ” ، أن هذا التصرف دفع العريس إلى تطليق عروسه قبل 24 ساعة من إتمام مراسم الزفاف، وسط صدمة من ذوي العروس.
تبوك، سناب شات
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9333 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان هوس التصويروالله ماله داعي تصورين نفسك او غيرك جوال مهماكان👍
مغابش[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 46 دقيقة
والله الجولات قامت تفضح البيوت
وبعض الناس مدري وش يحس فيه وش مستفيد من تصوير حياته اليومية
شفت مرة سناب لوحده مصورها غرفة النوم والمطبخ وكل شوي اشتريت ووووالخ
الناس ماتخاف من الحسد والعين
أما ذي الله يعينها ويصبر ها على ما بالها لأن لو قلتي لاختك عيب ماحصل اللي حصل وسلامتكم
معلمة[ عدد التعليقات: 608 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله المستعان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29563 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله المستعان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29563 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله المستعان
**[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 12 دقيقة
هو الخسران تكاليف اللي دفعه يبي يتحمله وهي ربحانه افتكت من اخلاقه وكسبت فلوس (المهر) لكن نصيحة يابنات من تصوير ومن سناب شات
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 9 دقائق
قامت بتصوير مقطع فيديو ظهرت فيه العروس وشقيقاتها ونشرته عبر موقع ” سناب شات ” .
تعلموا الدرس يالحيريم…..
العيريس معذور بعد ما صارت صورة حورمته بكل جوال…..
أما العيريسه فجبر خاطر ..أنا الشيخ نجر مستعد أعرسها وأستر علاها..
qlq[ عدد التعليقات: 2394 ] نشر منذ 4 دقائق
متى يتعلمون ان للبيوت اسرار
ولادة دراسة تخرج سفر زواج عزيمة بر بحر جو
لكن لقافة التصوير