بالفيديو.. حوار بين مقاتلين في صفوف الحوثي يظهر كرههم لزعيمهم

فهمي محمد(صدى):

عرضت قناة ” اليمن الأن ” ، مقطع فيديو مسرب لحوار بين اثنين مقاتلين في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية، يظهر حجم فقدان الثقة في قيادات الجماعة.

واتضح من الحوار الذي دار بينهما، حجم فقدان الثقة في قيادات الحوثي والسخرية من المشرفين عليهم، إضافة إلى كرههم لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، وعدم معرفتهم ما إذا كانوا سيموتون شهداء أثناء قتالهم أو لا.

ميدانيًا، نجحت قوات الجيش اليمني في إسقاط طائرة تجسس ” إيرانية الصنع ” تابعة للميليشيا الحوثية في الحديدة .