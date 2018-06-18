بالفيديو.. حوار بين مقاتلين في صفوف الحوثي يظهر كرههم لزعيمهم
عرضت قناة ” اليمن الأن ” ، مقطع فيديو مسرب لحوار بين اثنين مقاتلين في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية، يظهر حجم فقدان الثقة في قيادات الجماعة.
واتضح من الحوار الذي دار بينهما، حجم فقدان الثقة في قيادات الحوثي والسخرية من المشرفين عليهم، إضافة إلى كرههم لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، وعدم معرفتهم ما إذا كانوا سيموتون شهداء أثناء قتالهم أو لا.
ميدانيًا، نجحت قوات الجيش اليمني في إسقاط طائرة تجسس ” إيرانية الصنع ” تابعة للميليشيا الحوثية في الحديدة .
فيديو مسرب لحوار بين اثنين مقاتلين من مليشيات #الحوثي يظهر حجم فقدان الثقة بقيادات الجماعة والسخرية من المشرفين عليهم، وكره عبدالملك الحوثي. pic.twitter.com/nMrVYy7Jz7
— اليمن الآن (@ALyemenNow) ١٧ يونيو ٢٠١٨
عبدالله[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 1 ساعة
قاعد يهرش في شعره من اول المقطع.
كل هذا قمل رأسك؟
qlq[ عدد التعليقات: 2394 ] نشر منذ 23 دقيقة
مقملين
ودي بمدير جزيرة نقانق يصف معهم