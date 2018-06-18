حادثين منفصلين بعقبة الباحة-المخواة.. وإصابة 10 أشخاص

إبرهيم الزهراني(صدى):

وقع، أمس الاحد، حادثين تصام منفصلين، بعقبة الباحة-المخواة، أسفر عنهما إصابة 10 أشخاص.

وتفصيلًا، صرَّح متحدث الهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، بأن الحادث الأول وقع أن وقع قبل مغرب أمس بعد النفق رقم 12 بعقبة الملك فهد باتجاه المخواة، حيث تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر إلى الموقع.

وأضاف ” الزهراني ” ، أنه اتضح عند وصول الفرقتين، وجود أربع إصابات بالموقع، وجرى التعامل معها إسعافياً بالموقع، ونقلها إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد.

وأشار إلى وقوع حادث تصادم آخر بنفق 11 في تمام الساعة 19:20، حيث تلقت العمليات بلاغًا بأنه يوجد تعدد إصابات بالموقع، وتم توجيه ثلاث فرق إسعافية.

وأضاف أنه اتضح لدى وصول الفرق الإسعافية وجود 6 إصابات، 5 منها متوسطة الخطورة وواحدة بسيطة، تم التعامل معها إسعافياً، ونقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة بمتابعة وتوجيه الفرق الإسعافية من القائد الميداني عبدالله غرامة الغامدي.