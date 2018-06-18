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ماريتا الحلاني تغني لكأس العالم

ماريتا الحلاني تغني لكأس العالم
أمانى الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عدد من الصور لمشاركتها في أغنية خاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تُقام حاليا في روسيا.

حيث جمعتها صور الاغنية الجديدة بعدد من الفنانين ” المصريان رنا سماحة وأحمد شوقي والسعودي قصي خضر ” .

يٌشار إلى أن الأغنية تحمل عنوان “ Here We Are ” من كلمات وألحان أحمد شوقي وإنتاج يمان العمري وطرحت مع افتتاح مباريات كأس العالم على أن يستمر بثها حتى نهاية المونديال منتصف الشهر المقبل.

 


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