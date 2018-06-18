فوائد عديدة لتناول الكركم
أكد الخبراء على أن تناول الكركم له فوائد عديدة سواء للدماغ أو القلب أو الجهاز الهضمي والكبد والمرارة.
وترصد ” صدى ” أهم فوائد الكركم ومنها : تقليل الالتهابات والوقاية من مضاعفات أمراض القلب، تخفيف أعراض التهاب المفاصل، تقوية المناعة.
وأيضًا الوقاية من بعض أنواع السرطان وخاصة التي تصيب الجلد والقولون، إلى جانب تناوله كعلاج مساعد مع العلاج الكيماوي والإشعاعي،و تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، وتسهيل الإخراج، الوقاية من الزهايمر والخرف.
كما يؤدي إلى الوقاية من أمراض الكبد، وحصى المرارة، والوقاية من السكري، وضبط السكر بالدم عند الإصابة بالمرض.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29563 ] نشر منذ 4 ساعات
وش دراكم اني قاعده اشربه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليكون تشفونا ياصدى وحنا.ماندري بنات من بكره نلبس الغطوه وحنا نعلق
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه
وعلى فكره ترى شكل الكوب اللي تشربين فيه يامتفائله مره لطيف
من وين شاريه ذا الكوب امانة
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 3 ساعات
ماقدرت اتقبله طعمه يالله لك الحمد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9333 ] نشر منذ 3 ساعات
ماعمري شربته لكن ممكن اجرب دامه ينفع للقولون☺
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 3 ساعات
ما يشرب…
يمكن وضعه بملاحه ثم يرش على الوجبه مثل الكمون حيث يعطيها نكهه ممتازه ويجعلها صحيه اكثر…
د تغذيه …نجر بن محماس
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29563 ] نشر منذ 3 ساعات
يقلون ينحف
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29563 ] نشر منذ 3 ساعات
انا اخذت الاخضر وابشره واحط عليه مويه حاره
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3374 ] نشر منذ 1 ساعة
تقصدين يالست محرومة يجي طازج وطريقتك صح ومفيد لو كاس باليوم ينقي الكبد والجسم من السموم ولو حطيتي معه بشر زنجبيل ازين بعد
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29563 ] نشر منذ 48 دقيقة
ايوه انا افضل الطازج
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الاسبوع الماضي بشرته وبقي اثره في يدي ورحت اصلي المهم بعد التسليمه قالت وحده هات يدك علشان اقوم مديت يدي قالت وش فيك مصفره قلت مدري قالت والله ايدك مصفره ووجهك قلت يمكن الموت نسيت اني بشرته