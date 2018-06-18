فوائد عديدة لتناول الكركم

متابعات(صدى):

أكد الخبراء على أن تناول الكركم له فوائد عديدة سواء للدماغ أو القلب أو الجهاز الهضمي والكبد والمرارة.

وترصد ” صدى ” أهم فوائد الكركم ومنها : تقليل الالتهابات والوقاية من مضاعفات أمراض القلب، تخفيف أعراض التهاب المفاصل، تقوية المناعة.

وأيضًا الوقاية من بعض أنواع السرطان وخاصة التي تصيب الجلد والقولون، إلى جانب تناوله كعلاج مساعد مع العلاج الكيماوي والإشعاعي،و تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، وتسهيل الإخراج، الوقاية من الزهايمر والخرف.

كما يؤدي إلى الوقاية من أمراض الكبد، وحصى المرارة، والوقاية من السكري، وضبط السكر بالدم عند الإصابة بالمرض.