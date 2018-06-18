” اتحاد الإعلام الرياضي ” يرفض توجه بي إن سبورت ” الرخيص ” ويعلن عن إجراءات حازمة

خالد يحي(صدى):

أصدر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، بشأن الممارسات غير الأخلاقية والمهنية من قنوات بي إني سبورت، التي تخرج بالرياضة عن مفهومها ورسالتها الحقيقية المتفق عليها عالميًا.

واستنكر الاتحاد في بيانه، سعي قنوات ” بي ان سبورت ” الدائم لاستغلال حصولها على حقوق بث البطولات العالمية، وتمرير رسائل سياسية وفكرية ليست من الرياضة في شيء، في مشاهد تثير الكراهية وتشوه منافسات الرياضة وكرة القدم تحديدًا، بما لا يتوافق مع قيم الرياضة وأخلاقياتها الراسخة.

وأوضح الاتحاد، أن ممارسات القناة اتضحت من خلال بث برامجها مع وكر الدولة الداعمة للإرهاب في كل مكان، والراعية للقلاقل والفتن السياسية في كل بلد بوضوح تام في التغطية الحالية لكأس العالم 2018.

وأضاف: ” استغلت القناة دون مراعاة لأمانة النقل وأخلاقيات العمل خسارة المنتخب السعودي لتنفث من خلال محلليها وضيوفها أهدافها البغيضة، في محاولة مفضوحة لإقحام السياسة في الرياضة، واستغلالها لأهداف خارج إطارها وفق مسعاها الدائم لزرع الفتن والبغضاء ” .

وأعلن الاتحاد عن رفضه هذا التوجه ” الرخيص ” من قنوات بي ان سبورت، داعيًا كل منسوبي الإعلام الشرفاء في الوطن العربي للوقوف ضد من يسيء لقيم المهنة ومصادقية الإعلام ورسالته ويبث الكراهية بين الشعوب.

كما أعلن عن بدءه في مخاطبة اتحادات الإعلام القارية والإقليمية والعالمية، لردع مثل هذه الممارسات الدخيلة على مهنة الإعلام السامية، للوقوف ضد هذا التشويه لرسالة الرياضة وقيمها وشعبيته، مؤكدًا أهمية اتخاذ الاتحادات الرياضية الإعلامية موقفًا واضحًا تجاه هذا العمل اللا أخلاقي.

وأهاب الاتحاد، بالمظلة المسؤولة عن كرة القدم التدخل لحماية اللعبة الشعبية الأولى من هذا العبث والتشويه.