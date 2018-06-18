سورية عارية تخرج رجلها من نافذة مركبة تثير المارة
قامت فتاة سورية بحركة استفزازية وهي قابعة في مركبة تسير بها في شوارع مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية، القاهرة.
وظهرت الفتاة العارية في مقطع فيديو ” تعتذر صدى عن نشره ” ، حيث قامت بتصويره ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” وكتب عبارات ” بفلوسي بسوي كل شيء براسي واللي مايعجبة بـ…. ” في تصرف مستفز جدًا.
وأثار هذا المقطع، رود أفعال غاضبة من قبل المصريين والجمهور الذي شاهده، معبرين عن استيائهم واستنكارهم لهذا التصرف غير المسؤول من قبل الفتاة.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 3 ساعات
هي تقصد بتأجير طيزها ممكن تعمل اي حاقه…
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1680 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29563 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29563 ] نشر منذ 3 ساعات
كان ودوها عند بشار يمكن يمتلق رقبتها
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 3 ساعات
وهي قابعة في مركبة تسير بها في شوارع مدينة السادس من أكتوبر….
شعب المصارنه العظم مش حيسكت … راح يخطفوها ويفرعهوا وبشط الإسكندريه يرموها…
911[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات
حينما تجرد المرأة من حقوقها الحقيقية وتعطى حقوقاً مزيفة تتفوه بمثل هذه الكلمات وتتصرف بأسوأ من هذه التصرفات جسد ممزق وروح مشتتة تنذر بأزمة تقود إلى الانتحار وحالياً تشعر بأنها مجرد سلعة رخيصة لا يعبأ بها فتسعى جاهدة وبكل وسيلة لجذب الأنظار إليها كي تضمد جراحها وتخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 3 ساعات
بشار اكبر قواد… جعل سوريا محط للدعاره
…. اتذكر الشيخ ملقاط زمان كان يروح للشام وياخذ شقه بمساكن برزا … يقول بس يسكن يشتغل تلفون الشقه … كيفاك …. بدك بياته أو ساعه…؟
الله وكيلك بياته ست آلاف ورأه … وساعه الفين ورأه…
🌦🌦[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي راح ياخذها واحد اسباني لان العاهره مرغوبه عندهم والشريفه ينفرون منها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16847 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله تسترنا احياء واموات 😣
معلمة[ عدد التعليقات: 608 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله لايبلانا ويستر على بنات المسلمين
qlq[ عدد التعليقات: 2394 ] نشر منذ 21 دقيقة
اللهم لا شماته