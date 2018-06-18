سورية عارية تخرج رجلها من نافذة مركبة تثير المارة

أميرة خالد (صدى):

قامت فتاة سورية بحركة استفزازية وهي قابعة في مركبة تسير بها في شوارع مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية، القاهرة.

وظهرت الفتاة العارية في مقطع فيديو ” تعتذر صدى عن نشره ” ، حيث قامت بتصويره ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” وكتب عبارات ” بفلوسي بسوي كل شيء براسي واللي مايعجبة بـ…. ” في تصرف مستفز جدًا.

وأثار هذا المقطع، رود أفعال غاضبة من قبل المصريين والجمهور الذي شاهده، معبرين عن استيائهم واستنكارهم لهذا التصرف غير المسؤول من قبل الفتاة.