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بالصور.. الفراعنة يصلوا لـ سانت بطرسبرغ استعدادًا لمواجهة روسيا

بالصور.. الفراعنة يصلوا لـ سانت بطرسبرغ استعدادًا لمواجهة روسيا
طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن وصول بعثة منتخب الفراعنة إلى مدينة ” سانت بطرسبرغ ” الروسية، مساء أمس الأحد، وذلك إستعدادًا للمواجهة الثانية مع ” المستضيف ” صاحب الأرض يوم الثلاثاء القادم، ضمن مباريات المجموعة الأولى، ببطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

ويحتل منتخب ” روسيا ” قمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أوروغواي ثم مصر ثالثًا والأخضر رابعًا بدون نقاط.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2721 ] نشر منذ 4 ساعات

بطرسبرغ😂😂
اسمها صعب
بالتوفيق لحبايبنا مصر وباقي الدول العربية

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