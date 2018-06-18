بالصور.. الفراعنة يصلوا لـ سانت بطرسبرغ استعدادًا لمواجهة روسيا

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن وصول بعثة منتخب الفراعنة إلى مدينة ” سانت بطرسبرغ ” الروسية، مساء أمس الأحد، وذلك إستعدادًا للمواجهة الثانية مع ” المستضيف ” صاحب الأرض يوم الثلاثاء القادم، ضمن مباريات المجموعة الأولى، ببطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

ويحتل منتخب ” روسيا ” قمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أوروغواي ثم مصر ثالثًا والأخضر رابعًا بدون نقاط.