إيقاف البحث عن نحو 200 مفقود من ضحايا بركان غواتيمالا

واس(صدى):

قررت السلطات في غواتيمالا اليوم إيقاف عمليات البحث عن نحو 200 مفقود منذ ثوران بركان “فويغو” الذي تسبب بمقتل 110 أشخاص وإجلاء الآلاف من منازلهم منذ مطلع الشهر الجاري.

وأفاد الناطق باسم وكالة الحماية المدنية الحكومية في غواتيمالا دافيد دي ليون أن الوكالات المشاركة في عمليات البحث قررت إنهاء عملها لأن المنطقة غير مأهولة والمخاطر كبيرة.

وكانت جهود البحث التي تم إيقافها تتركز على قريتي ” سان ميغيل لوس لوتيس ” و ” إل ريكريو ” وهما الأكثر تضررًا جراء البركان.

وخلّف ثوران بركان فويغو (بركان النار) البالغ ارتفاعه 3763 مترًا والواقع على بعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة غواتيمالا عشرات الجرحى كما هجّر أكثر من 12 ألف شخص بينهم أكثر من 3600 يقيمون في ملاجئ.

ولا يزال البركان يطلق حممًا ويتسبب بانفجارات ضعيفة خمس أو أربع مرات في الساعة، قاذفًا رمادًا يتجاوز ارتفاعه كيلومترًا في السماء.