مشجع أرجنتيني: تبرعوا لصالح ميسي حتى يتمكن من تسجيل الأهداف

نواف السالم(صدى):

أظهرت صورة متداولة اليوم الأحد مُشجعًا أرجنتينيًّا يجلس على أحد الأرصفة، حاملًا صندوقًا صغيرًا، مكتوبًا عليه ” تبرعوا لصالح ميسي، حتى يتمكن من تسجيل الأهداف ” .

وقرر المشجع جمع تبرعات حتى يستطيع ميسي تسجيل الأهداف، بعد فشله في إحراز هدف من ضربة الجزاء التي سددها بالمباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام أيسلندا.

وانتهت المباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث أهدر ميسي ضربة جزاء، كانت ستضمن الفوز لمنتخب بلاده أمام أيسلندا.