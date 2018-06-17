فضيحة تهدد فوز روسيا على الأخضر بسبب المنشطات

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن بعض لاعبي المنتخب الروسي، قد تناولوا عقاقير منشطة قبل مباراتهم الافتتاحية أمام المنتخب السعودي لحساب المجموعة الأولي في مونديال روسيا 2018، وهي المباراة التي انتهت بفوز كاسح للدب الروسي بخماسية نظيفة.

وأكدت التقارير أن لاعبي المنتخب الروسي يتناولون موادًا منشطة بشكل مستمر منذ مشاركتهم في مونديال البرازيل 2014، وأشارت الصحف الأوربية إلي أن هذه المنشطات قد ساعدت روسيا كثيرًا أمام السعودية.

وأفاد التقرير إلي أن المخابرات الروسية تلعب دورا كبيرا في التحايل علي هذا السلوك وضمان عدم فرض أية عقوبات علي الاتحاد الروسي لكرة القدم أو اللاعبين ، حيث منعت الحكومة الروسية منعت أحد خبراء المنشطات من الدخول إلي الأراضي الروسية لمنعه من فضح هذه القضية .