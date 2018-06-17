صربيا تسقط كوستاريكا والمكسيك تفوز على ألمانيا والبرازيل تتعادل مع سويسرا

أنس القاسم(صدى):

‏في المباراة الأولى تغلب المنتخب الصربي على نظيره الكوستاريكي، بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، ببطولة كأس العالم 2018, ويدين المنتخب الصربي بالفضل، للمخضرم أليكساندر كولاروف، ظهير أيسر روما، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد، من ركلة حرة رائعة، في الدقيقة 57 .

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‏وفي المباراة الثانية حقق المنتخب المكسيكي مفاجأة مدوية، بإسقاط ألمانيا، حاملة اللقب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ” أولمبيسكس كومبليكس لوجنيكي ” ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات, وسجل هيرفينج لوزانو، هدف فوز المكسيك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، ليهدي بلاده 3 نقاط غالية في بداية مشوار المونديال.

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‏وآخر مباراة لعبت مساء الأحد خطف المنتخب السويسري نقطة ثمينة من موقعته أمام المنتخب البرازيلي المرشّح للفوز بكاس العالم 2018، بتعادله معه 1-1 مساء الأحد على ملعب ” روستوف أرينا ” ، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالدور الأول من كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا, وتقدم منتخب البرازيل أولا في الدقيقة 20 عبر فيليبي كوتينيو، وعادلت سويسرا عبر ستيفان زوبير في الدقيقة 50, وبهذه النتيجة، تتصدّر صربيا المجموعة مع نهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزها في وقب سابق على كوستاريكا 1-0، وتأتي البرازيل وسويسرا في المركز الثاني برصيد النقاط والأهداف ذاته.