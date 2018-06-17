البحرين تدين التفجير الإرهابي في أفغانستان

واس(صدى):

دانت مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا في منطقة رودات بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن والمدنيين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

وأكد البيان وقوف مملكة البحرين إلى جانب أفغانستان في مكافحتها للإرهاب وتجديد موقفها الذي يرفض العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومبرراته، داعيًا إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية الموجهة للقضاء على هذه الآفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.