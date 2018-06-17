وزير خارجية الأردن يبحث مع المبعوث الأممي جهود حل الأزمة السورية

واس(صدى):

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الجهود السياسية لحل الأزمة السورية.

وقال الصفدي في اتصال هاتفي مع دي ميستورا إنه يجب بذل كل جهد ممكن لوقف القتال وحقن الدم السوري، لافتا إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لوقف معاناة الشعب السوري وإنهاء الأزمة.

وأكد الصفدي أهمية الحفاظ على اتفاق منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري الذي تم التوصل اليه عبر محادثات أردنية أميركية روسية وأنتج أكثر اتفاقات وقف النار نجاحًا.

واستعرض الجانبان الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والاجتماعات التي ستعقدها مع مختلف الأطراف المعنية في جنيف خلال الأيام المقبلة لتفعيل جهود حل الأزمة.