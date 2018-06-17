بالفيديو والصور.. ” عبد العزيز الشريد ” في صفوف الفتح 3 سنوات

نواف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي ” الفتح ” ، اليوم الأحد، عن الإنتهاء من إجراءات التوقيع رسميًا مع اللاعب عبدالعزيز الشريد وذلك لمدة 3 سنوات .

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عدد من الصور لـ ” الشريد ” برفقة رئيس النادي المهندس سعد العفالق على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أثناء توقيع العقد مع ” الشريد ” ، وهو مرتديًا تي شيرت الفتح بعد إنضمامه للنادي رسميًا اليوم.

وكان ” الشريد ” لاعب وسط فريق التعاون قبل إنتقاله خلال الفترة الصيفية إلى نادي الفتح.