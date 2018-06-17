القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية على شاب في حائل

عادل الحربي(صدى):

ألقت قوات الأمن بمدينة حائل، القبض على إثنين من المتهمين، اليوم الأحد، كانا قد أطلقا أعيرة نارية بالأمس على عشريني، في حي صبّابة، وإصابته بطلق ناري غير نافذ ببطنه.

وأكدت ” قوات الأمن ” ، أنه تم نقل العشريني إلى مستشفى الملك خالد بحائل في حالة حرجة لتلقي العلاج اللازم، فيما تعرف على المتسببين، اللذان هربا من موقع الحادث وأجريت له عملية جراحية أمس، وأُدخل العناية المركزة، لعدم استقرار حالته الصحية.

وأشارت ” قوات الأمن ” ، إلى أنه بعد متابعة المُتهمين، وجمع المعلومات عنهما، تم محاصرتهما عند منزلهما بشكل سريع ومفاجئ والقبض عليهما وعدم إعطائهما الفرصة للهرب، وتم إخضاعهما للتحقيقات الأمنية، تمهيدًا لإحالتهما للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات النظامية.