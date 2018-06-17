كأس العالم 2018: الأخضر يغادر غداً إلى مدينة روستوف استعداداً للأوروغواي

واس(صدى):

يغادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند السابعة من مساء الغد إلى مدينة روستوف الروسية استعداداً لمواجهة منتخب الأوروغواي الأربعاء المقبل على ملعب ” روستوف ارينا ” ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس العالم 2018 م .

وواصل الأخضر تدريباته اليومية بمقر إقامته في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية على ملاعب التدريب بنادي زينيت، تضمنت الإحماء داخل الصالة الرياضية بالنادي ثم توجه اللاعبون إلى أرضية الملعب وأجروا تمارين السرعات في مسافات متنوعة، ليشرّف بعد ذلك المدرب خوان بيتزي على التدريبات التي اشتملت على التمارين التكتيكية ومن ضمنها التهديف على المرمى، ثم تمارين فردية للاعبي الدفاع ضد الهجوم واختتمها بمناورة تكتيكية على كامل الملعب، فيما خصص مدرب الحراس فرانس هوك تمارين متنوعه للحراس تركزت على ردة الفعل والمرونة.

وسيجري المنتخب السعودي عند الساعة الساعة 11:30 من صباح الغد حصة تدريبية على ملاعب التدريب بنادي زينيت