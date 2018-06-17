بالفيديو.. الأخضر يواصل تدريباته المغلقة استعدادًا لمواجهة الأوروغواي

ماجد محمد(صدى):

نشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني، اليوم الأحد، مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وضح استمرار التدريبات المغلقة للاعبي المنتخب وذلك استعدادًا للمباراة ضد منتخب الأوروغواي، والتي ستكون يوم الأربعاء القادم، علي ملعب ” روستوف أرينا ” ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا.

وأوضح ” الفيديو ” ، تركيز التدريبات على المناورات والاستحواذ على الكرة بالإضافة إلى تمرينات رفع مستور اللياقة والتمرينات البدنية للاعبين.

والجدير بالذكر أنه حضر مستشار الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للرياضة ” تركي آل الشيخ ” ، تدريبات اليوم المغلقة للمنتخب الوطني بملعب نادي ” زينيت ” استعدادًا للقاء منتخب الأوروغواي.