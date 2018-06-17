سيارات تنهار قيمتها بعد 3 سنوات من الاستعمال

متابعات(صدى):

شراء سيارات مستعملة هو خيار يفضله الكثيرون على السيارات الجديدة لأسباب مادية، وقد قامت شركة iSeeCars بوضع قائمة مثيرة للاهتمام عن الموديلات التي تواجه أكبر الانخفاضات في القيمة عقب الاستعمال، لهؤلاء الراغبين في أفضل صفقة ممكنة من ناحية الأسعار.

متوسط انخفاض سعر السيارة عقب استعمالها لثلاثة أعوام هو 35%، ولكن بعض السيارات يصل الانخفاض في أسعارها إلى نصف ثمنها.. وبالأخص السيارات الفاخرة، مثل بي إم دبليو الفئة الخامسة بانخفاض 52.6% في قيمتها عقب ثلاثة أعوام فحسب.

مرسيدس E-Class فقدت 49.9% من قيمتها خلال 36 شهر بسعر متوسط بـ 34,010 دولار – 126,000 ريال.. بينما انخفضت بي إم دبليو الفئة الثالثة 49.8%، وأودي A3 انخفضت 47.9%، وكاديلاك SRX تراجعت 47.2%.

ننتقل خارج المجال الفاخر إلى فولكس فاجن باسات، والتي تفقد 50.7% من قيمتها خلال ثلاثة أعوام من الاستعمال ليصل سعرها إلى 14,906 دولار – 56,000 ريال، بينما فقدت كرايسلر 200 قرابة 48% من قيمتها، وفورد توروس 49.7%.

مازدا 6 انخفضت 45.0%، بينما فقدت فورد فوكاس 45.7%، وكيا فورتي 45.5%، وشيفروليه إمبالا 44.9%، وماليبو 44.5%.