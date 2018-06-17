مصرع 4 أشخاص ونجاة 3 أخريين بحريق منزل في القنفذة

نايف السالم(صدى):

لقي أربعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الأحد، فيما نجا ثلاثة آخرون، عقب نشوب حريق في منزلهم فجر اليوم في قرية الصرح بمحافظة القنفذة.

قال العقيد ” سعيد سرحان ” المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إن أربعة أفراد من أسرة واحدة توفوا فجر اليوم جراء حريق إندلع في منزلهم بقرية الصرح التابعة لمحافظة القنفذة، وقد تمكن الدفاع المدني من إخماد النيران المشتعلة داخل المنزل.

وأضاف ” سرحان ” ، أن فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لمدني القنفذة، وتحركت على الفور بعد علمها بالحادث، وعند الوصول إلى موقع الحريق باشرت عمليات إخماد الحريق المندلع في أحد المجالس بمدخل المنزل.

وتابع ” المتحدث باسم مدني مكة ” ، أنه مع عمليات البحث عثرت فرق الإنقاذ على طفلة 11 سنة بالممر بالقرب من مدخل المجلس ملقاة على الأرض وقد فارقت الحياة نتيجة الاختناق، وعلى بعد أمتار منها وبالقرب من مدخل إحدى الغرف الداخلية وبنفس الممر وجدت طفلة أخرى 12 سنة ملقاة على الأرض متأثرة بحالة اختناق فارقت الحياة، وبمواصلة عمليات البحث وفي مدخل إحدى الغرف وجِد الأب 39 سنة والأم 35 سنة مستلقيان على الأرض متأثرين بحالة اختناق شديدة فارقا الحياة في موقع الحادث يرحمهم الله جميعًا.

وأشار” سرحان ” ، إلى أن ثلاثة من أفراد الأسرة نجوا من الحادث، طفلان أحدهما في بداية العقد الثاني من العمر، وطفلة خمس سنوات كانوا خارج المنزل لحظة اندلاع الحريق.

وأكد ” سرحان ” ، أن عمليات التحقيق قائمة وتم استدعاء الأدلة الجنائية بينما تم نقل أفراد الأسرة الأربعة المتوفين إلى المستشفى.