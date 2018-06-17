” فيفا ” يكشف عن طاقم تحكيم مباراة مصر وروسيا

نواف السالم(صدى):

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، إسناد مباراة منتخب مصر مع روسيا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018، إلى الحكم الباراجوياني إنريكي كاسيرس، مع مواطنيه إدواردو كاردوزو، حكم مساعد أول، وخوان زوريلا مساعد ثانٍ، بالإضافة إلى التركي كونيت شاكير حكم رابع.

ويذكر أن مصر تستعد لمواجهة روسيا صاحبة الأرض في موسكو، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الرياض.

وتتصدرروسيا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أوروجواي، بينما يحتل منتخبا مصر والسعودية المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا نقاط.