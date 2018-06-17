علامات تكتشف لك أن زوجك يعيش قصة حب مع غيرك

متابعات(صدى):

تعد الخيانة من أبرز الأسباب التي تؤدي للطّلاق، فأكثر ما يزعج الشريك أن يشاركه شخص غريب بنصفه الآخر، ومع كثرة الشكوك حول هذا الموضوع من الصعب أن تتقبل المرأة أن شريك حياتها لم يعد مخلصاً لها.

وفيما يلي علامات قد تكون مؤشرا لخيانة الرجل:

شكوى أكثر من المجاملات

ستلاحظين زيادة شكوى الرجل من جميع تصرفاتك، والتوقّف عن اهتمامه بك وبأمورك الخاصة، أيضا ستسمعين عبارات المجاملة والإعجاب بمعدل أقل مما كان عليه الحال من قبل.

عدم الميل لإقامة العلاقة الحميمية

يتهرب من ممارسة العلاقة الحميمة معك، وإذا كنت متزوجة من فترة طويلة بالتأكيد ستلاحظين الأمر بسهولة عندما تقل رغبته وتحمسه لإقامة علاقة حميمة معك.

القفز من المكان عندما يرن هاتفه الشخصي

غالباً ما يخفي أسراره على هاتفه المحمول، وإذا حاولت الزوجة إمساك هاتفه يتردد الزوج ويخشى أن يفضح أمره ويظهر غاضباً، كما يلاحظ أيضا رد الزوج على بعض المكالمات بصوت خافت أو في مكان مغلق.

اهتمام الرّجل بمظهره بشكل ملفت

يهتم أكثر بشكله الخارجي، ليلفت انتباه المرأة الجديدة ويجذبها، خصوصاً إذا كان زوجك من الرجال الذين لا يهتمون كثيراً بالعناية بأناقتهم طوال الوقت، وفجأة يصبح أكثر اهتماما لمثل هذه الأمور.

تخصيص وقت أقل من المعتاد للزوجة

عندما يتهرب زوجك منك ويمكث في العمل لساعات طويلة، مدعياً انشغاله بالعمل وكثرة الأشغال الملقاة على عاتقه، ليستغل ذلك الفارق في الوقت وقضائه مع امرأة أخرى.. وتعد هذه الحيلة من اقدم الحيل المستخدمة عند الازواج لخيانة زوجاتهم.