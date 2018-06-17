محاولة حوثية فاشلة في معركة مطار الحديدة

فهمي محمد(صدى):

حاولت ميليشيات الحوثي الإيرانية وقف تقدم القوات اليمنية المشتركة باتجاه مطار الحديدة، من خلال حفر أنفاقا داخل المطار، حيث تحاصرهم القوات المشتركة من معظم الجهات، تحت غطاء جوي من طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأمنت القوات المشتركة جميع المناطق المحيطة بمطار المدينة، وضيقت الخناق على المتمردين المتحصنين داخله، كما استهدفت القوات اليمنية المشتركة ميليشيات الحوثي، داخل الأبنية التي تتحصن بها في مطار الحديدة.

وعملت القوات اليمنية المشتركة على قطع خطوط إمداد الميليشيات بالأسلحة والعتاد في جبهة الحديدة، وصدت محاولات تسلل لميليشيات الحوثي إلى المدينة.