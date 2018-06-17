بالصور.. 5 حقائق غريبة عن فريق “ تخييط ” مقصورات بنتلي

متابعات(صدى):

احتفلت بنتلي باليوم العالمي لماكينات الخياطة عبر إبراز الدور الكبير لحرفييها المسؤولين عن تخييط وتجليد المقصورات الفاخرة للعلامة البريطانية، وهاكم أهم خمس حقائق عن عملية تجليد كونتيننتال GT جديدة.

1- التصميم الماسي المعقد

مقصورة كونتيننتال GT تحتوي على تجليد “ ماسي ” في التصميم، ما يعني أنه يجمع بين التخييط والتطريز في إطار واحد، وتقوم الماكينات بوضع 712 غرزة في كل ماسة داخلية، ولإنهاء الداخلية في كل سيارة، تحتاج الشركة لسبع ساعات و300,000 غرزة.

2- التخطيط الدقيق هو ضرورة مطلقة

عند تجهيز جلود الثيران، يعلم فريق التجليد أن التخييط المعقد يؤدي إلى تقليص مساحة الجلود، ما يعني أن التخطيط الدقيق بأدق الأرقام هو ضرورة مطلقة لضمان نتيجة مثالية.

3- توجد مجموعة مخصصة لطلبات مولينر

مولينر هي القسم الخاص بالطلبات الفردية لبنتلي، ويقوم فريق من الخياطين المحترفين بتغطية هذه الطلبات، والتي قد تتطلب تصميمات معقدة للغاية تصل إلى نصف مليون غرز فردية.

4- فريق التخييط يشمل 120 فرد

فريق التخييط في مدينة كرو الإنجليزية يشمل 120 خياط مسؤولين عن تجليد وتطريز المقصورات، وبعضهم عمل في المصنع لأكثر من أربعين عاما.

5- كيلومترات من الخيوط في كونتيننتال GT

كل كوبيه فاخرة من بنتلي تحتوي على أكثر من 3 كيلومتر من الخيوط، كما تتطلب جلود تسعة ثيران أوروبية، ويقوم الخياطون المشرفون على تجليد المقصورة بوضع الأحرف الأولى من أساميهم في الجانب المعاكس من التجليد.